L’audio dei vigili che fanno sesso in auto è stato “montato” (Di sabato 28 novembre 2020) Diventa sempre più torbida la ricostruzione di come sia nata la storia delL’audio dei vigili che fanno sesso. Oggi il Corriere Roma racconta che non solo si tratterebbe di una vendetta ma anche di un falso. L’audio non sarebbe stato registrato nell’auto di servizio ma in un altro luogo. Nella registrazione in un secondo momento sono state aggiunte le chiamate alle pattuglie per simulare l’errore della radio accesa. Inoltre nella segnalazione anonima inviata al Comando, e poi in Procura, con chiavetta usb e nomi dei protagonisti, l’autore ha chiesto che fosse data pubblicità mediatica al fatto. L’audio del sexygate che sta agitando da giorni il Corpo dei vigili urbani potrebbe essere un assemblaggio di due diverse ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Diventa sempre più torbida la ricostruzione di come sia nata la storia deldeiche. Oggi il Corriere Roma racconta che non solo si tratterebbe di una vendetta ma anche di un falso.non sarebberegistrato nell’di servizio ma in un altro luogo. Nella registrazione in un secondo momento sono state aggiunte le chiamate alle pattuglie per simulare l’errore della radio accesa. Inoltre nella segnalazione anonima inviata al Comando, e poi in Procura, con chiavetta usb e nomi dei protagonisti, l’re ha chiesto che fosse data pubblicità mediatica al fatto.del sexygate che sta agitando da giorni il Corpo deiurbani potrebbe essere un assemblaggio di due diverse ...

