L’Africa è un cosmo di contraddizioni | tre suggerimenti per conoscerla meglio

(Di sabato 28 novembre 2020) Dovevamo imparare una canzone sovietica, Quando passano le cicogne. Prima ce la facevano imparare al magnetofono, e poi la dovevamo cantare. Non lo dico per vantarmi, ma io ero l’unico che se la ricordava tutta, come se il russo fosse una lingua normale quando invece non è degna nemmeno di pulirgli le scarpe al francese (…) E così tutte le mattine, dopo aver lodato il compagno presidente Marien Ngouabi davanti alla bandiera nazionale nel cortile grande (…) recitavamo i primo otto versi della canzone. Le cicogne sono immortali, di Alain Mabanckou (traduzione di Marco Lapenna; 66thand2nd), è l’ennesima straordinaria e riuscitissima prova di uno degli autori più originali degli ultimi anni. Lo scrittore africano riprende da dove si era fermato con Domani avrò vent’anni. Il protagonista è sempre Michael, ragazzino di Pointe-Noire con la testa tra le nuvole, testimone, come tutto il popolo ...