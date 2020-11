Chiama l'idraulico per riparare la caldaia, spariti tutti i gioielli: è stato l'apprendista (Di sabato 28 novembre 2020) Mentre il collega anziano lavorava tranquillo e ignaro al collaudo della caldaia, l'apprendista idraulico in giro per l'abitazione di una famiglia di un vittoriese 44enne, in via Grazia Deledda a (... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Mentre il collega anziano lavorava tranquillo e ignaro al collaudo della, l'in giro per l'abitazione di una famiglia di un vittoriese 44enne, in via Grazia Deledda a (...

leggoit : Chiama l'#idraulico per riparare la caldaia, spariti tutti i gioielli: è stato l'apprendista - ONadde : ci mancava solo che dal bagno del piano di sopra piovesse in casa mia stamattina. E' già la seconda volta che capit… - nino_giovanni : @Misurelli77 Non è disagio, è qualcosa di più grave: si chiama morbo di Alzheimer e colpisce la memoria evidenziand… - hugmenowzayn : zayn chiama l’idraulico e fatti una foto - Fabbro_Genova : Emergenza Idraulico Genova e Provincia 24h Rapido Economico e Sempre operativo Chiama ora il 349 6013860 e siamo su… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiama idraulico Chiama l'idraulico per riparare la caldaia, spariti tutti i gioielli Il Gazzettino Chiama l'idraulico per riparare la caldaia, spariti tutti i gioielli: è stato l'apprendista

Mentre il collega anziano lavorava tranquillo e ignaro al collaudo della caldaia, l'apprendista idraulico in giro per l'abitazione di una famiglia di un vittoriese 44enne, in via ...

Chiama l'idraulico per riparare la caldaia, spariti tutti i gioielli

VITTORIO VENETO - Mentre il collega anziano lavorava tranquillo e ignaro al collaudo della caldaia, l'apprendista idraulico in giro per l'abitazione di una famiglia di un vittoriese ...

Mentre il collega anziano lavorava tranquillo e ignaro al collaudo della caldaia, l'apprendista idraulico in giro per l'abitazione di una famiglia di un vittoriese 44enne, in via ...VITTORIO VENETO - Mentre il collega anziano lavorava tranquillo e ignaro al collaudo della caldaia, l'apprendista idraulico in giro per l'abitazione di una famiglia di un vittoriese ...