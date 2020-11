Zona arancione: le regole. Cosa cambia in Piemonte e Lombardia (Di venerdì 27 novembre 2020) Rivoluzione nella mappa del rischio Covid in Italia . Piemonte, Calabria e Lombardia entrano in Zona arancione da domenica 29 novembre. E non solo, perché anche la Toscana è pronta a tornare nella ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Rivoluzione nella mappa del rischio Covid in Italia ., Calabria eentrano inda domenica 29 novembre. E non solo, perché anche la Toscana è pronta a tornare nella ...

FontanaPres : Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire… - RegioneER : #Covid, nuova ordinanza per iniziare a riallinearsi a Dpcm: restano CHIUSI centri commerciali e grandi strutture ve… - TgrRaiFVG : Scongiurato il passaggio in zona rossa. il Friuli Venezia Giulia resta arancione. - Erica90835855 : Zona arancione??zona gialla??zona rossa??ci hanno messo di nuovo a pi greco mezzi???????????? siamo dei gonzi?????? #nuovezone #pagliacciata - mic22p : Ma l’Emilia Romagna resta zona arancione quindi? Sono confusa -