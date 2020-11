Uomini e Donne, Roberta Di Padua: "Io e Riccardo Guarnieri siamo stati coraggiosi. Ida Platano? Sono consapevole che..." (Di venerdì 27 novembre 2020) La dama di Uomini e Donne parla per la prima volta della complicità ritrovata con il cavaliere pugliese. Leggi su comingsoon (Di venerdì 27 novembre 2020) La dama diparla per la prima volta della complicità ritrovata con il cavaliere pugliese.

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - _SpaceJay___ : RT @airplaneoversea: Ma va’ a cagare, allora giustifichiamo tutti gli uomini che picchiano le donne perché magari non hanno avuto una bella… - GVNVNCR : RT @LucioMalan: Cristiana licenziata da #Starbucks per il rifiuto di indossare la maglietta arcobaleno #LGBT etc. o forse per aver detto ch… -