Si addestrava per diventare un terrorista: fermato cittadino italiano a Cosenza (Di venerdì 27 novembre 2020) Federico Garau L'operazione "Miraggio" ha portato all'arresto di un cittadino italiano residente in provincia di Cosenza: l'uomo frequentava chat segrete e si auto-addestrava per diventare un terrorista islamico Si stava auto-addestrando per diventare un terrorista, e per questa ragione un cittadino italiano residente in provincia di Cosenza è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato, che hanno eseguito questa mattina l'ordinanza di custodia cautelare emanata dal giudice del tribunale di Catanzaro. Ad occuparsi delle indagini gli uomini della Digos distrettuale di Catanzaro e di Cosenza, gli agenti del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ed i ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Federico Garau L'operazione "Miraggio" ha portato all'arresto di unresidente in provincia di: l'uomo frequentava chat segrete e si auto-perunislamico Si stava auto-addestrando perun, e per questa ragione unresidente in provincia diè stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato, che hanno eseguito questa mattina l'ordinanza di custodia cautelare emanata dal giudice del tribunale di Catanzaro. Ad occuparsi delle indagini gli uomini della Digos distrettuale di Catanzaro e di, gli agenti del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ed i ...

