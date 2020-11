Michele Santoro rimpiange ‘perfino’ Berlusconi | «Oggi in Rai conformismo senza eguali»

(Di venerdì 27 novembre 2020)Nella Rai a cinque stelle non c’è posto per. Per lui, sotto sotto, erano meglio i tempi di: quelli del suo massimo successo mediatico. Tornando a farsi sentire dopo mesi di silenzio, il giornalista ha denunciato di aver offerto al servizio pubblico – masuccesso – un documentario sul tema della manipolazione social. Tale circostanza lo ha spinto a sfogarsi contro l’azienda: “Non è la prima volta che mi trovo di fronte a una dimostrazione così grave di ottusità” ha attaccato l’ex conduttore. In una lettera rivolta ai lettori di Huffinghton Post, MicroMega e TPI – testate che proporranno il documentario “I Fili dell’Odio” dal 2 dicembre –ha avuto modo di rispolverare le proprie critiche all’emittente pubblica. ...

