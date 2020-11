X Factor, il primo eliminato della quinta puntata (Di giovedì 26 novembre 2020) Al via la quinta puntata di X Factor 2020: ecco chi è il primo eliminato della manche iniziale. La quinta puntata di X Factor si è aperta con un’emozionante monologo di Emma, dedicato alle donne di tutto il mondo. A seguire la prima, velocissima sfida, al termine della quale il concorrente meno votato si è L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020) Al via ladi X2020: ecco chi è ilmanche iniziale. Ladi Xsi è aperta con un’emozionante monologo di Emma, dedicato alle donne di tutto il mondo. A seguire la prima, velocissima sfida, al terminequale il concorrente meno votato si è L'articolo proviene da YesLife.it.

ElTrenza93 : Per chi non lo conoscesse, D Smoke ha 34 anni, è il fratello di SiR (scuderia TDE), ha vinto l’ultima edizione di R… - susydigennaro : RT @napolimagazine: G-FACTOR - Gianfranco Lucariello su 'NM': 'Napoli-Milan, Gattuso ringhierà come non mai' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: G-FACTOR - Gianfranco Lucariello su 'NM': 'Napoli-Milan, Gattuso ringhierà come non mai' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: G-FACTOR - Gianfranco Lucariello su 'NM': 'Napoli-Milan, Gattuso ringhierà come non mai' - apetrazzuolo : G-FACTOR - Gianfranco Lucariello su 'NM': 'Napoli-Milan, Gattuso ringhierà come non mai' -