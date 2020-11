Maradona, il cordoglio di Vigorito: “Ha fatto sognare intere generazioni” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento partecipa al dolore che ha colpito il mondo del calcio per la scomparsa di Diego Armando Maradona, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi diventato leggenda. Il ricordo de El Pibe de Oro nelle dichiarazioni del presidente Oreste Vigorito, del direttore sportivo Pasquale Foggia e del tecnico Filippo Inzaghi: Presidente Oreste Vigorito: “La scomparsa di Maradona per il calcio è come la perdita di una delle sette note dal pentagramma. La stella del numero 10 azzurro ha alimentato il sogno di intere generazioni e continuerà a farlo fino a diventare una leggenda”. Allenatore Filippo Inzaghi: ” Rimarrai immortale per tutti quelli che amano il calcio. Grazie di tutto Diego. Riposa in pace“. Direttore Sportivo Pasquale Foggia: “La scomparsa di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento partecipa al dolore che ha colpito il mondo del calcio per la scomparsa di Diego Armando, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi diventato leggenda. Il ricordo de El Pibe de Oro nelle dichiarazioni del presidente Oreste, del direttore sportivo Pasquale Foggia e del tecnico Filippo Inzaghi: Presidente Oreste: “La scomparsa diper il calcio è come la perdita di una delle sette note dal pentagramma. La stella del numero 10 azzurro ha alimentato il sogno digenerazioni e continuerà a farlo fino a diventare una leggenda”. Allenatore Filippo Inzaghi: ” Rimarrai immortale per tutti quelli che amano il calcio. Grazie di tutto Diego. Riposa in pace“. Direttore Sportivo Pasquale Foggia: “La scomparsa di ...

