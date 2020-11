Uccide la moglie con una coltellata | oggi è il giorno contro la violenza sulle donne

Leggi su chenews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella giornata mondialela, si registra purtroppo l’ennesimo caso di femminicidio: per gelosia., 25 novembre, si celebra la giornata mondialela. Un fenomeno che ha preso una piega drammatica, nell’ultimo anno i numeri spaventano: 81 femminicidi solo nel 2020. E ancora non si era registrato quello di Padova, di ieri, dunque sono tragicamente 82 leuccise solo quest’anno.uccise per lo più per gelosia, da uomini che non accettavano di essere lasciati, uomini fragili che probabilmente non amavano abbastanza se stessi e gli altri. A Cadoneghe, nel Padovano, un marocchino di 40 anni, magazziniere con regolare ...