Rooney | “Sarei stato perfetto con Messi | potevo andare al Barcellona”

È stato uno dei calciatori più iconici dell'ultimo Manchester United di Sir Alex Ferguson. Oggi, Wayne Rooney gioca nella Championship inglese (la nostra Serie B) vestendo la maglia del Derby County. L'ex asso del calcio inglese, cresciuto nell'Everton, ha rivelato un succoso retroscena di calciomercato: è stato vicino a vestire la maglia del Barcellona. Le dichiarazioni di Wayne Rooney Ecco le dichiarazioni, rilasciate a "UDT Podcast", di Wayne Rooney, ex giocatore del Manchester United attualmente al Derby County: "Penso sia ben documentato come in quel periodo il Chelsea di Mourinho stesse provando a prendermi, ma c'erano anche altre squadre. Il Real Madrid e il Barcellona per esempio e anche il Manchester City. Anche se c'erano diverse voci, diciamo che a parte il City tutte erano ...

