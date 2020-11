La testa schiacciata contro un palo: la morte orribile di un 30enne (Di mercoledì 25 novembre 2020) La triste storia arriva da Lecco, dove un operaio è morto mentre si trovava sul posto di lavoro per un assurdo incidente. Ambulanza (Facebook)L’ennesima brutta storia, di morte sul lavoro, di tragedia per vivere, perchè di fatto, di questo si tratta. Una storia assurda, che ha spezzato la vita di un giovane ragazzo di soli 30 anni, che si aggiunge alla lunga lista di morti sul lavoro che nell’ultimo periodo ha visto tante storie di profondo impegno, trasformarsi improvvisamente in tragedia. Storie che non si vorrebbero mai leggere, ma che purtroppo, ancora una volta, riempiono le pagine della cronaca. La vicenda arriva dalla provincia di Lecco, dove il giovane operaio lavorava. La dinamica dell’incidente è terribile. Il ragazzo rimasto bloccato tra un muletto ed palo, la sua testa schiacciata. A ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) La triste storia arriva da Lecco, dove un operaio è morto mentre si trovava sul posto di lavoro per un assurdo incidente. Ambulanza (Facebook)L’ennesima brutta storia, disul lavoro, di tragedia per vivere, perchè di fatto, di questo si tratta. Una storia assurda, che ha spezzato la vita di un giovane ragazzo di soli 30 anni, che si aggiunge alla lunga lista di morti sul lavoro che nell’ultimo periodo ha visto tante storie di profondo impegno, trasformarsi improvvisamente in tragedia. Storie che non si vorrebbero mai leggere, ma che purtroppo, ancora una volta, riempiono le pagine della cronaca. La vicenda arriva dalla provincia di Lecco, dove il giovane operaio lavorava. La dinamica dell’incidente è terribile. Il ragazzo rimasto bloccato tra un muletto ed, la sua. A ...

