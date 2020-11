Juventus-Ferencvaros, Capello: “Partita mediocre, Arthur ha poca visione” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel postpartita di Juventus-Ferencvaros, Fabio Capello ha detto la sua sulla gara dei bianconeri, da lui giudicata “mediocre“. Dagli studi di Sky Sport, presso i quali l’ex allenatore è un ospite abituale, Capello non si è risparmiato nel criticare l’atteggiamento della squadra, ritenuto troppo “elementare, insufficiente per un team che compete ai massimi livelli. La Juventus di stasera ha rischiato poco, prediligendo le vie centrali, e quindi evitando di allargare gli spazi“. L’ex tecnico, da grande analista, si è soffermato anche sui problemi dei singoli facendo riferimenti diretti alla prestazione di Arthur. LEGGI ANCHE: Juventus-Ferencvaros 2-1, Pirlo: "Approccio sbagliato, cambi non bene" LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel postpartita di, Fabioha detto la sua sulla gara dei bianconeri, da lui giudicata ““. Dagli studi di Sky Sport, presso i quali l’ex allenatore è un ospite abituale,non si è risparmiato nel criticare l’atteggiamento della squadra, ritenuto troppo “elementare, insufficiente per un team che compete ai massimi livelli. Ladi stasera ha rischiato poco, prediligendo le vie centrali, e quindi evitando di allargare gli spazi“. L’ex tecnico, da grande analista, si è soffermato anche sui problemi dei singoli facendo riferimenti diretti alla prestazione di. LEGGI ANCHE:2-1, Pirlo: "Approccio sbagliato, cambi non bene" LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

