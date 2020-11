Giornata contro la violenza sulle donne: 5 celebs che si battono per combatterla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Purtroppo, i numeri parlano chiaro: in Italia, i 2/3 delle donne vengono uccise da partner, ex o parenti. Nel 2020, sono state 56 quelle che hanno perso la vita per mano di un convivente durante il lockdown (una ogni 2 giorni, in pratica) e, al di fuori delle mura domestiche, i femminicidi ammontano a 60. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) Purtroppo, i numeri parlano chiaro: in Italia, i 2/3 delle donne vengono uccise da partner, ex o parenti. Nel 2020, sono state 56 quelle che hanno perso la vita per mano di un convivente durante il lockdown (una ogni 2 giorni, in pratica) e, al di fuori delle mura domestiche, i femminicidi ammontano a 60.

amnestyitalia : Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, obiettivo ancora molto lontano per t… - Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - FiorellaMannoia : Stasera sarò ospite di Floris a @diMartedi @La7tv con la ministra delle pari opportunità @elenabonetti argomento:… - tusciaweb : “Al lavoro contro il deficit di democrazia che le donne subiscono” Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - Giornata M… - AleksLepri : Mercoledì 25 Novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020 a patto che si… -