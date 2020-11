Star Citizen verso l' infinito e oltre | Turbulent apre uno studio dedicato solo allo sviluppo di nuovi mondi

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020)stando unodi giochi a Montreal incentrato esclusivamente sulla creazione di sistemi stellari per. Losarà diretto dal CTO e cofondatore Benoit Beausejour e dal produttore Guillaume Voghel,all'art director Pierre-Luc Boulais e al lead game designer Louis Rousseau. "Sono estremamente orgoglioso di annunciare ufficialmente la creazione di un team didia Montreal presso", ha affermato Beausejour. "Montreal ha un incredibile pool di sviluppatori di talenti e una ricca storia di videogiochi, e non potremmo essere più felici di aggiungere i migliori talenti locali per lavorare con la famiglia CIG con l'obiettivo di costruire ...