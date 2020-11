Grande Fratello Vip 5 | il chiarimento tra Francesco Oppini | Stefania Orlando | Tommaso Zorzi video

Leggi su gossipblog

(Di martedì 24 novembre 2020) Oggi pomeriggio,si è trovato faccia a faccia con i suoi amici più cari,, con cui ha litigato, nelle scorse ore, dopo l’annuncio del prolungamento del ‘Vip 5’, fino all’8 febbraio: “Io capisco il fatto che tu abbia la paura di essere fregato, la paura di essere abbandonato da qualcuno che pensi che ti voglia bene perchè pensi di ricascare in una situazione in cui dici cazzo un’altra volta ho dato me stesso e mi trovo un’altra volta solo.. non è così”#gfvip pic.twitter.com/v2tkKsrk8N —??stan ?? account ?? (@star3star3) November 24, 2020: “Io capisco il fatto che tu abbia la paura di essere fregato, la paura di essere abbandonato da ...