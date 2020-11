Enel: piano, dividendo garantito e crescente in prossimi 3 anni, 0,43 euro/azione al 2023 (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Enel ha definito "una politica dei dividendi semplice, prevedibile ed interessante. Gli azionisti riceveranno un dividendo fisso per azione (Dps) garantito nel prossimo triennio con un Cagr del 7% circa. La solidità della strategia e la fiducia nella capacità di conseguire gli obiettivi consentono ad Enel di fissare un Dps garantito crescente da 0,35 euro/azione nel 2020 a 0,43 euro/azione nel 2023". E' quanto prevede il piano 2021-23 che Enel presenta alla comunità finanziaria. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) -ha definito "una politica dei dividendi semplice, prevedibile ed interessante. Gli azionisti riceveranno unfisso per(Dps)nel prossimo triennio con un Cagr del 7% circa. La solidità della strategia e la fiducia nella capacità di conseguire gli obiettivi consentono addi fissare un Dpsda 0,35nel 2020 a 0,43nel". E' quanto prevede il2021-23 chepresenta alla comunità finanziaria.

