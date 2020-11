Traffico Roma del 23-11-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Luceverdeuna sera dalla redazione in primo piano ancora i disagi sulla Cassia Veientana penalizzata da un incidente incidente che sta provocando code per circa 3 km tra il raccordo anulare uscita di Castel de’ ceveri in direzione di Viterbo perintenso code sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana nelle due direzioni è cambiata per l’intensità delsul Raccordo Anulare restano Tuttavia rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna altro l’anno Mentana il bivio per laL’Aquila stessa situazione nella zona sud e in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Ardeatina Appia enina tutta la turbano laL’Aquilaintenso ma senza grossi problemi in uscita dain tangenziale code all’uscita ...