Scialbo Catania fermato dalla Turris

(Di domenica 22 novembre 2020) Nel match della 11.ma giornata di Serie C, ilallo stadio 'Nobile' di Lentini ha pareggiato con il risultato di 0-0 contro la matricola. Primo tempo deludente della squadra etnea mai capace di mettere pressione allache con veloci ripartenze ha anche provato la conclusione a rete. Troppo macchinosa la manovra etnea contro un avversario scorbutico che ha puntato sul dinamismo. Nella ripresa ospiti più reattivi eche non è mai riuscito a mantenere un predominio territoriale. Ne è scaturito un secondo tempo ancora opaco per i padroni di casa che non si sono quasi mai resi pericolosi e il pari a reti bianche è stato inevitabile. Passo indietro per ildopo il successo contro la Vibonese. ITA Sport Press.