Real Madrid, ancora uno stop: raggiunto nel finale dal Villarreal (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la batosta rimediata dal Valencia (4-1), continua a fare fatica in Liga il Real Madrid di Zidane, fermato sull'1-1 in trasferta dal VillarReal. Dopo soli 2? Mariano Diaz ha portato in vantaggio i blancos, ma appena si è entrati nell'ultimo quarto d'ora di gioco il direttore di gara Alejandro Hernandez ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di casa, Realizzato dal Gerard Moreno. La classifica vede il Real Madrid al quarto posto con 17 punti, gli stessi dell'Atletico Madrid che stasera sfiderà il Barcellona nel big match di giornata. Real Sociedad al comando a 20 punti, il VillarReal è secondo a quota 19. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

