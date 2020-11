LIVE Nadal-Medvedev 6-3 6-7 3-2 | ATP Finals DIRETTA | equilibrio nel terzo set a Londra!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Dodicesimo ace del russo che si salva in un turno difficile. AD-40 SI FERMA SUL NASTRO L’ATTACCO DI! Si salvain affanno in difesa. 40-40 Troppo forte il lob del russo:aggredisce la rete con il back. 40-30 In ritardo in recupero: aggressivocon il rovescio. 40-15 Gran rovescio diagonale del #4 al mondo. 30-15 Doppio fallo del russo. 30-0 Si ferma sul nastro il rovescio dello spagnolo. 15-0 Buona prima di. 3-2 L’iberico si aggrappa al servizio. AD-40 Lungo il recupero di: smorzata rischiosa di. 40-40 CHE PASSANTE DI ROVESCIO DInon può nulla sottorete. 40-30 Lo ...