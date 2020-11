Il dramma segreto di Valeria Graci: "Mi chiamava pu... e ci credevo" - (Di sabato 21 novembre 2020) Francesca Galici Valeria Graci per la prima volta a Verissimo ha raccontato il calvario vissuto in prima persona, un caso di violenza psicologica dal quale è uscita Nella puntata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo studio le storie di alcune donne famose dello spettacolo e protagoniste di efferati casi di cronaca legati al tema della puntata. Un viaggio attraverso il dolore e la sofferenza che l'ha vista raccogliere i racconti forti e drammatici di donne che nonostante tutto, ce l'hanno fatta e oggi possono raccontare il loro calvario per essere d'aiuto e di supporto ad altre donne. Tra le ospiti c'era anche Valeria Graci, una delle attrici comiche più note del nostro Paese, che dietro al sorriso e alle risate nasconde una storia ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Francesca Galiciper la prima volta a Verissimo ha raccontato il calvario vissuto in prima persona, un caso di violenza psicologica dal quale è uscita Nella puntata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo studio le storie di alcune donne famose dello spettacolo e protagoniste di efferati casi di cronaca legati al tema della puntata. Un viaggio attraverso il dolore e la sofferenza che l'ha vista raccogliere i racconti forti etici di donne che nonostante tutto, ce l'hanno fatta e oggi possono raccontare il loro calvario per essere d'aiuto e di supporto ad altre donne. Tra le ospiti c'era anche, una delle attrici comiche più note del nostro Paese, che dietro al sorriso e alle risate nasconde una storia ...

