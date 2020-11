(Di sabato 21 novembre 2020) Per gli imprenditori la, attesa ondata della pandemia compromette ulteriormente la ripresa. La minaccia riguarda soprattutto il settore dei servizi

infoiteconomia : Confindustria | allarme Italia | rischio di una nuova caduta | soprattutto nei servizi - infoiteconomia : Allarme di Confindustria | ' Rischio di seconda recessione' Con Ristori Ter altri 2 mld - infoiteconomia : Confindustria. L’Italia a rischio nuova caduta. Seconda recessione e allarme occupazione - infoiteconomia : Il nuovo allarme di Confindustria | “Rischio di una seconda recessione” - infoiteconomia : Confindustria lancia l'allarme'C'è il rischio di una seconda caduta' - Ultime notizie dall'Italia e dal mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Confindustria

Wall Street Italia

Crotone, 23 nov. (Labitalia) - Un territorio in ginocchio, che chiede al governo non solo interventi immediati di ristoro ma anche un progetto di rilancio economico per il futuro, utilizzando ad esemp ...Sulla spiaggia di Sabaudia, Latina, i vigili del fuoco hanno salvato due cuccioli di Jack Russell rimasti intrappolati nella tana di un istrice. Video vigili del fuoco Latina.