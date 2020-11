SpeeD allarga la sua offerta anche al Sud

Ultime Notizie dalla rete : SpeeD allarga

Quotidiano.net

Insieme per rafforzare il valore dell’informazione di qualità. SpeeD, la concessionaria di pubblicità del gruppo Monrif, e S.E.S. (Società Editrice Sud) hanno siglato un accordo per la gestione della ...Una sinergia per rafforzare il valore dell’informazione locale di qualità. SPEED -Concessionaria di pubblicità del Gruppo Monrif – e S.E.S ...