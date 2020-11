De Luca: “Riaprire la scuola il 24? Non apriremo nulla senza sicurezza” (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di scuola. Ha escluso una riapertura a meno che non venga assicurata sicurezza per studenti, insegnanti e famiglie. La data della riapertura, prevista inizialmente per il 23, non sembra più essere certa. Queste le parole del governatore: “L’ordinanza che prevede la possibilità di riapertura di asili e prime elementari è subordinata a un accertamento epidemiologico. Abbiamo un’ondata di richieste per non aprire: i genitori sono preoccupati. La riapertura per il 24 era una previsione, non apriremo nulla se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Abbiamo scelto una linea di rigore e tutela, la manterremo. È possibile e probabile che non si riapra quando abbiamo previsto e comunque non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha parlato di. Ha escluso una riapertura a meno che non venga assicurata sicurezza per studenti, insegnanti e famiglie. La data della riapertura, prevista inizialmente per il 23, non sembra più essere certa. Queste le parole del governatore: “L’ordinanza che prevede la possibilità di riapertura di asili e prime elementari è subordinata a un accertamento epidemiologico. Abbiamo un’ondata di richieste per non aprire: i genitori sono preoccupati. La riapertura per il 24 era una previsione, nonse non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Abbiamo scelto una linea di rigore e tutela, la manterremo. È possibile e probabile che non si riapra quando abbiamo previsto e comunque non ...

napolista : #DeLuca: “Riaprire la #scuola il 24? Non apriremo nulla senza sicurezza” “Abbiamo un’ondata di richieste per non ap… - luca_tessitore : RT @CKaky89: C.Giovanardi, moralista da discarica che vorrebbe in carcere i fumatori di hashish e liberi coloro che come lui favoriscono la… - Mcclane272 : @EffettoFrank È un teatrino...in realtà governo centrale e de luca si passano la palla per interessi diversi...uno… - giannigosta : Magliocca contesta la decisione di De Luca: NO a riaprire le scuole! - TeleradioNews : Magliocca contesta la decisione di De Luca: NO a riaprire le scuole! -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Riaprire Lavoro: Conte, 'rinnovare statuto lavoratori ma introdurne uno per imprese' Affaritaliani.it