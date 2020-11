Comandante della Polizia Locale di Udine positivo al Covid-19

(Di sabato 21 novembre 2020) “Abbiamo appreso questo pomeriggio che ilEros Del Longo è risultatoal19”. Lo comunica l’Assessore alla sicurezza del Comune diAlessandro Ciani. “A nome del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadinisi non posso che augurare al, che è asintomatico e in isolamento presso il suo domicilio, una pronta guarigione e un rapido ritorno al lavoro”, conclude Ciani.

"Abbiamo appreso questo pomeriggio che il Comandante della Polizia Locale Eros Del Longo è risultato positivo al covid 19". Lo comunica l'Assessore alla sicurezza del Comune di Udine Alessandro Ciani.