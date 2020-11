“Carlo Beretta? Ecco come mi ha lasciata…”, Dayane Mello fiume in piena al GF Vip (VIDEO) (Di venerdì 20 novembre 2020) Dayane Mello, nella Casa del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare dell’ex fidanzato Carlo Beretta, svelando come è stata lasciata. “Diceva di amarmi, poi mi ha lasciato per telefono”. Attualmente il rampollo, come ben sapete, è legato a Giulia De Lellis. GF Vip, Dayane Mello: “Carlo Beretta? Ecco come mi ha lasciata…” Con lui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 20 novembre 2020), nella Casa del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare dell’ex fidanzato Carlo, svelandoè stata lasciata. “Diceva di amarmi, poi mi ha lasciato per telefono”. Attualmente il rampollo,ben sapete, è legato a Giulia De Lellis. GF Vip,mi haCon lui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Carlo Beretta? Ecco come mi ha lasciata…”, Dayane Mello fiume in piena al #GFVip (VIDEO) - rayansweee : RT @TheUkraineYana: ROSALINDA: MA CHI È BERETTA? DAYANE: CARLO BERETTA DELLE ARMI ROSALINDA: AH PENSAVO QUELLO DEI SALAMINI L'HO PENSATO… - _mariantoniett : RT @TheUkraineYana: ROSALINDA: MA CHI È BERETTA? DAYANE: CARLO BERETTA DELLE ARMI ROSALINDA: AH PENSAVO QUELLO DEI SALAMINI L'HO PENSATO… - cornettodiluna : RT @TheUkraineYana: ROSALINDA: MA CHI È BERETTA? DAYANE: CARLO BERETTA DELLE ARMI ROSALINDA: AH PENSAVO QUELLO DEI SALAMINI L'HO PENSATO… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello sull’ex fidanzato Carlo Beretta: “Lasciata per telefono” (video) - #Grande… -

Ultime Notizie dalla rete : “Carlo Beretta Sei di Palermo se… « Palermo blog Rosalio.it