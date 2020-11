In Campania i sub donano bombole di ossigeno per i malati di Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) Nei giorni scorsi, Federfarma aveva dato l'allarme per la carenza dei fusti. Si sono quindi mobilitati anche gli appassionati di diving, in particolare il Centro Sub Campi Flegrei di Pozzuoli (Napoli) ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) Nei giorni scorsi, Federfarma aveva dato l'allarme per la carenza dei fusti. Si sono quindi mobilitati anche gli appassionati di diving, in particolare il Centro Sub Campi Flegrei di Pozzuoli (Napoli) ...

fanpage : Un bellissimo gesto! - zazoomblog : Emergenza Covid-19 in Campania mancano le bombole d’ossigeno i sub decido di donare le loro - #Emergenza #Covid-19… - thebrightside0 : #modellonapoli?? Quando i sub donano le bombole di ossigeno! #COVID19 #Campania - globalistIT : - eolo_17 : RT @Sgamata1: @eolo_17 Eh, poi é cuoca sopraffina, mamma di 2 piccine, ex modella, sub, etc. Ma il meglio sta per arrivare. Lunedì va in Ca… -