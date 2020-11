Coronavirus: Conte, 'in dl ristori ter norma per anticipo somme sindaci' (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "E' giusto che i sindaci possano anticipare i fondi per l'emergenza alimentare. Dobbiamo essere veloci, potrei prendere l'impegno di una norma, nel prossimo dl ristori ter, per consentire ai sindaci di usare le somme ancora a loro disposizione con l'impegno di restituirle loro nel 2021". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea annuale dell'Anci. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "E' giusto che ipossano anticipare i fondi per l'emergenza alimentare. Dobbiamo essere veloci, potrei prendere l'impegno di una, nel prossimo dlter, per consentire aidi usare leancora a loro disposizione con l'impegno di restituirle loro nel 2021". Così il premier Giuseppe, intervenendo all'assemblea annuale dell'Anci.

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - Affaritaliani : Coronavirus, Conte: 'Sindaci sentinelle coesione sociale, spina dorsale Pa' - laprovinciacr : #Coronavirus Conte, sia Natale sobrio senza feste o curva si impenna - cronacadiroma : #coronavirus #Conte : “Segnali positivi, ma per Natale niente previsioni” -