Smartphone Oppo | occhiali per l’AR e schermo estensibile

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Le aziende tecnologiche di tutto il mondo stanno ancora identificando la “prossima grande novità” abilitata dalle connessioni 5G. Alcuni, come, scommettono che saranno la realtà aumentata (AR) e lo. L’azienda cinese di, ha mostrato i suoi progressi in AR in un evento di martedì brulicante di centinaia di giornalisti, analisti e L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

YeniMtnez : #Tecnologia Oppo presenta el primer smartphone con pantalla enrollable (+ Video) - frankpavon1972 : RT @cubadebatecu: Oppo presenta el primer smartphone con pantalla enrollable (+ Video) - CeotechI : RT @CeotechI: OPPO ha annunciato oggi che il rilascio ufficiale di Full-path Color Management System coinciderà con il rilascio della sua n… - CeotechI : RT @CeotechI: Oggi a Shenzhen si è tenuto OPPO INNO DAY 2020 il cui tema quest’anno era “Leap into the Future”.... - #oppo #oppox2021 #oppo… - 83napolano : RT @CeotechI: OPPO ha annunciato oggi che il rilascio ufficiale di Full-path Color Management System coinciderà con il rilascio della sua n… -

Il tema di quest’anno era “Leap into the future“, il salto nel futuro. Oppo non ha disatteso le aspettative. Arrivano uno smartphone dallo schermo estendibile, un paio di occhiali e una app per la ...In occasione dell'evento Inno Day 2020 che si è tenuto questa mattina a Shenzhen, in Cina, Oppo ha presentato il prototipo di smartphone Oppo X 2021 con schermo estensibile. Oppo X 2021 è l ...