Nazionale, Evani: "La Bosnia non ci regalerà nulla" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per l'Italia si avvicina una partita importantissima: contro la Bosnia gli Azzurri avranno la possibilità di qualificarsi per la prima volta nella storia alla fase finale della Uefa Nations League, ma ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per l'Italia si avvicina una partita importantissima: contro lagli Azzurri avranno la possibilità di qualificarsi per la prima volta nella storia alla fase finale della Uefa Nations League, ma ...

