Cenetta romantica finisce nel panico | un’inquietante nebbia nera | poi scoppia

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Moltissime cose possono rovinare unatra innamorati, ma di certo questa è la più assurda che leggerete. Nessun litigio, nessuna intossicazione alimentare, nessuna gelosia: questa giovane coppia è rimasta impietrita di fronte ad un’improvvisa e inquietante… Ecco come sono andate le cose: Jenny e Eric sono sposati da meno di un anno e per le loro prime vacanze di Natale insieme decidono di festeggiare la vigilia a casa loro, con i propri parenti. Durante la preparazione della cena alcuni rumori attirano l’attenzione di Jenny, e quello che scopre la lascia senza fiato. Fuoco e Fiamme Jenny, per la cena della Vigilia ha deciso di fare un menu a base di pesce: insalata di pesce fresco, un primo piatto alle vongole, per secondo una frittura di gamberoni e per contorno l’insalata. Nonostante i ...