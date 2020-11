Calcio | Qualificazioni Europei U21 2021 | l’Italia vince 4-1 contro la Svezia e chiude in bellezza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è chiuso nel migliore dei modi il percorso delUnder21 nelleal Campionato Europeo di. Il match di oggi all’Arena Garibaldi di Pisa ha visto gli Azzurrini trionfare con il punteggio di 4-1la. Un risultato rotondo che va a suggellare un cammino davvero eccellente in questo raggruppamento e che ci dà conferme importanti verso il futuro. Con questo risultato, infatti, la classifica del Gruppo 1 vedere con 25 punti, frutto di 8 vittorie, un pareggio e un solo ko con 27 reti all’attivo e appena 5 subite. Alle spalle dei nostri azzurrini si classifica l’Irlanda con 19 punti. La formazione di mister Nicolato si presenta in campo con il 3-5-2 con Cerofolini tra i pali, quindi difesa composta ...

L'Italia di Paolo Nicolato travolge 4-1 la Svezia nel match valevole per la decima ed ultima giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2021, grazie alla doppietta di Raspadori e alle rete di ...