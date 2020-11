Black Friday: Bruce Campbell protagonista di un nuovo horror (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’icona horror Bruce Campbell, noto ai fan del genere per il ruolo di Ash Williams nel franchise Evil Dead, sarà protagonista di un nuovo horror dal titolo Black Friday, ispirato come suggerisce il titolo dal frenetico periodo di acquisti che si tiene ogni anno negli Stati Uniti il giorno dopo il Ringraziamento. Il sito Deadline riporta che il film è incentrato sugli infelici dipendenti del negozio di giocattoli costretti a combattere contro gli acquirenti nel giorno più trafficato dell’anno, quando un parassita alieno fa sì che gli acquirenti diventino folli assassini. Le riprese hanno preso il via a Boston lo scorso lunedì, ma al momento non c’è ancora una data di uscita. Oltre a ... Leggi su cineblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’icona, noto ai fan del genere per il ruolo di Ash Williams nel franchise Evil Dead, saràdi undal titolo, ispirato come suggerisce il titolo dal frenetico periodo di acquisti che si tiene ogni anno negli Stati Uniti il giorno dopo il Ringraziamento. Il sito Deadline riporta che il film è incentrato sugli infelici dipendenti del negozio di giocattoli costretti a combattere contro gli acquirenti nel giorno più trafficato dell’anno, quando un parassita alieno fa sì che gli acquirenti diventino folli assassini. Le riprese hanno preso il via a Boston lo scorso lunedì, ma al momento non c’è ancora una data di uscita. Oltre a ...

