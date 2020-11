ATP Finals, Zverev vince lo spareggio contro Schwartzman (Di mercoledì 18 novembre 2020) È Alexander Zverev ad avere la meglio su Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3, aggiudicandosi così lo spareggio nel gruppo “Tokyo 1970” delle Finals. Se per scoprire il nome dei due qualificati serve ancora tempo, c’è già il primo verdetto del gruppo: Schwartzman è fuori. Zverev di misura nel primo set Il primo set si apre subito con una palla break a favore di Zverev, che però non riesce a sfruttarla impattando sul nastro. Nel game successivo è invece Schwartzman ad avere due palle break che gli consentono, dopo aver perso la prima, di strappare il servizio a Zverev. Contrariamente a quanto si poteva immaginare, il break concesso è per il tedesco l’inizio del primo allungo nel match. Nei due turni di servizio da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) È Alexanderad avere la meglio su Diegocon il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3, aggiudicandosi così lonel gruppo “Tokyo 1970” delle. Se per scoprire il nome dei due qualificati serve ancora tempo, c’è già il primo verdetto del gruppo:è fuori.di misura nel primo set Il primo set si apre subito con una palla break a favore di, che però non riesce a sfruttarla impattando sul nastro. Nel game successivo è invecead avere due palle break che gli consentono, dopo aver perso la prima, di strappare il servizio a. Contrariamente a quanto si poteva immaginare, il break concesso è per il tedesco l’inizio del primo allungo nel match. Nei due turni di servizio da ...

