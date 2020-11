Evani | Italia attenta Conte | Resto all' Inter

(Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - "La Bosnia non ha ottenuto risultati ma è una ottima squadra e lo ha dimostrato contro di noi, ci ha sempre creato grossi problemi. Dovremo limitare i rischi' . Così il vice ct Alberigo...

SkySport : Florenzi: 'Questa nazionale è la squadra più divertente in cui ho giocato' - mrandroid02 : Italia, Evani: 'La Bosnia ci ha sempre creato problemi' - periodicodaily : Le parole di Evani e Florenzi alla vigilia di Bosnia-Italia #NationsLeague - CalcioRepublic : #Italia, #Evani: 'Bisogna stare molto attenti alla #Bosnia' - Mediagol : VIDEO Bosnia-#Italia, Evani avvisa: “Non mi fido di loro per un motivo molto semplice” -

Ultime Notizie dalla rete : Evani Italia

SARAJEVO (BOSNIA) (ITALPRESS) – “E’ vero, la Bosnia non ha ottenuto grandi risutati, ma ci ha creato sempre grossi problemi”. Lo ha detto il vice ct della Nazionale, Alberico Evani, alla vigilia della ...Le parole di Evani e Florenzi alla vigilia di Bosnia-Italia, gara decisiva per il prosieguo del cammino degli azzurri in Nations League.