GP Turchia | Leclerc sbollisce la rabbia smontando il box Ferrari

SkySportF1 : Formula 1, il team radio di Leclerc in Turchia: 'Sono un c...'. #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc smonta il box Ferrari dopo il GP di Turchia. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP - MonacoTribuneIT : Domenica scorsa, il Gran Premio di Turchia ha visto un Charles Leclerc straordinario. Il pilota monegasco è passato… - LucaMana82 : #F1 Si scivola parecchio questa settimana con i T&F del #TurkishGP: dal #Wolff addormentato al #Perez rincorso, da… - Fred__18 : RT @FormulaPassion: #F1 | L'analisi del GP di Turchia del nostro Federico Albano -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Leclerc

Era partita con ben altri pronostici la gara della Ferrari in Turchia, un circuito che portava bei ricordi, specie ripensando ai successi di Massa quando la pista di Istanbul portò soprattutto gioie n ...Per calmare i nervi e placare l'ira di una domenica non proprio ottima, il pilota monegasco della Ferrari si è messo a fare il trasloco. Non ci credete? Ecco a voi ...