Vienna colpita da un attentato terroristico: morti, feriti e tanta paura (Di martedì 3 novembre 2020) Ancora terrore in Europa. Vienna è stata colpita da un attentato terrorista con sparatorie in sei punti diversi della città. Sono almeno tre le vittime, compreso uno dei killer. Sono 15 i feriti di cui 7 in gravi condizioni. L’azione è iniziata nei pressi della sinagoga. Uno dei presunti attentatori, un uomo munito di fucile d’assalto e di una cintura esplosiva, è stato ucciso dagli agenti. Secondo il ministro degli Interni Karl Nehammer, l’azione è stata compiuta da più soggetti. Il cancelliere Sebastian Kurz non ha escluso il movente antisemita e ha spiegato che “l’attacco era stato preparato in modo molto professionale“. “Hanno iniziato a sparare a caso nei locali”, ha dichiarato il sindaco di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 3 novembre 2020) Ancora terrore in Europa.è statada unterrorista con sparatorie in sei punti diversi della città. Sono almeno tre le vittime, compreso uno dei killer. Sono 15 idi cui 7 in gravi condizioni. L’azione è iniziata nei pressi della sinagoga. Uno dei presuntiri, un uomo munito di fucile d’assalto e di una cintura esplosiva, è stato ucciso dagli agenti. Secondo il ministro degli Interni Karl Nehammer, l’azione è stata compiuta da più soggetti. Il cancelliere Sebastian Kurz non ha escluso il movente antisemita e ha spiegato che “l’attacco era stato preparato in modo molto professionale“. “Hanno iniziato a sparare a caso nei locali”, ha dichiarato il sindaco di ...

LiaQuartapelle : Questa volta è Vienna, colpita dal terrorismo di matrice islamista. Ma ancora una volta è come se fossimo colpiti… - elenabonetti : Sono ore di apprensione per #Vienna, vilmente colpita al cuore nei pressi della Sinagoga. Stringiamoci ai cittadini… - AngeloTofalo : Ancora paura in Europa. È #Vienna ad esser colpita da un folle gesto di inaudita violenza. L’Italia è vicina al pop… - bisagnino : Vienna colpita dai terroristi, 4 morti e 17 feriti. Blocchi nel cuore della città, controlli ai confini - tobiamc : RT @ilriformista: “Perché #Vienna è stata colpita dagli attentati“, la spiegazione dello studioso @aldotorchiaro #ViennaAttack https://t.c… -