Open: legale Serra e Algebris, bene Cassazione, sequestri illegittimi (Di martedì 3 novembre 2020) Milano, 3 nov. (Adnkronos) - La motivazione della sentenza sul ricorso presentato dall'avvocato di Davide Serra nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open "ci soddisfa pienamente, perché vede riconosciuta la fondatezza delle ragioni che hanno fin da subito animato e sorretto la ferma opposizione ad una iniziativa investigativa che abbiamo fin da subito percepito come contraria ai principi di diritto”. Lo afferma il difensore di Davide Serra e di Algebris Investments, avvocato Alessandro Pistochini. La Corte di Cassazione, continua, "sancisce l'illegittimità del decreto di sequestro avendo compreso come esso fosse, impropriamente, sorretto da 'primari fini esplorativi' e 'volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non individuato nella sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Milano, 3 nov. (Adnkronos) - La motivazione della sentenza sul ricorso presentato dall'avvocato di Davidenell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione"ci soddisfa pienamente, perché vede riconosciuta la fondatezza delle ragioni che hanno fin da subito animato e sorretto la ferma opposizione ad una iniziativa investigativa che abbiamo fin da subito percepito come contraria ai principi di diritto”. Lo afferma il difensore di Davidee diInvestments, avvocato Alessandro Pistochini. La Corte di, continua, "sancisce l'tà del decreto di sequestro avendo compreso come esso fosse, impropriamente, sorretto da 'primari fini esplorativi' e 'volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non individuato nella sua ...

Open Office Writer è un buon programma per la stesura di documenti e relazioni, sia di natura tecnico-commerciale che legale. In alcune occasioni avremo la necessità o il desiderio di documentare del ...

Open Office Writer è un buon programma per la stesura di documenti e relazioni, sia di natura tecnico-commerciale che legale. In alcune occasioni avremo la necessità o il desiderio di documentare del ...