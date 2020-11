Ferencvaros-Juventus, Pirlo in conferenza stampa: data, orario e diretta tv e streaming (Di martedì 3 novembre 2020) Andrea Pirlo parlerà alla vigilia di Ferencvaros-Juventus, match valido per la terza giornata del gruppo G di Champions League 2020/2021, per presentare i temi dello scontro contro gli ungheresi. I due club sono inseriti nel girone che vede in testa il Barcellona a punteggio pieno dopo le due vittorie proprio contro Ferencvaros (5-1) e Juventus (2-0). A seguire al secondo posto ci sono proprio i bianconeri con tre punti e con due successi nei successivi scontri contro gli ungheresi si assicureranno quasi matematicamente la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con due turni di anticipo. Agli ultimi due posti ci sono Ferencvaros e Dinamo Kiev a pari merito ad un punto in seguito al pareggio tra le due formazioni per 2-2 nell’ultimo turno. La sfida ... Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Andreaparlerà alla vigilia di, match valido per la terza giornata del gruppo G di Champions League 2020/2021, per presentare i temi dello scontro contro gli ungheresi. I due club sono inseriti nel girone che vede in testa il Barcellona a punteggio pieno dopo le due vittorie proprio contro(5-1) e(2-0). A seguire al secondo posto ci sono proprio i bianconeri con tre punti e con due successi nei successivi scontri contro gli ungheresi si assicureranno quasi matematicamente la qualificazione alla fase ad eliminazionecon due turni di anticipo. Agli ultimi due posti ci sonoe Dinamo Kiev a pari merito ad un punto in seguito al pareggio tra le due formazioni per 2-2 nell’ultimo turno. La sfida ...

juventusfc : Cominciamo a entrare in clima #UCL? Uno sguardo ai nostri avversari del @Fradi_HU ?? - zazoomblog : LIVE – Ferencvaros-Juventus Pirlo in conferenza stampa (DIRETTA) - #Ferencvaros-Juventus #Pirlo - zazoomblog : Ferencvaros-Juventus Rebrov interviene: “Entusiasti di affrontare i big della Juve” - #Ferencvaros-Juventus #Rebrov… - MarcoOcchiuzzo : RT @juventusfc: Cominciamo a entrare in clima #UCL? Uno sguardo ai nostri avversari del @Fradi_HU ?? - infoitsport : Ferencvaros Juventus, ufficiale: svelato l’arbitro del match di Champions -