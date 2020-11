Campania, muore di Covid il carabiniere Salvatore Savinelli: aveva 53 anni (Di martedì 3 novembre 2020) Lutto nell’Arma dei carabinieri, l’appuntato scelto Salvatore Savinelli muore a 53 anni. E’ deceduto a causa del coronavirus il militare dell’arma addetto alla Sezione Tribunali del Reparto Carabinieri Servizio Magistratura di Napoli». Il comandante generale Giovanni Nistri e tutta l’Arma “Si ritrovano nuovamente a compiangere un’altra vittima del Covid-19. Qualche ora fa, l’uomo è deceduto … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 novembre 2020) Lutto nell’Arma dei carabinieri, l’appuntato sceltoa 53. E’ deceduto a causa del coronavirus il militare dell’arma addetto alla Sezione Tribunali del Reparto Carabinieri Servizio Magistratura di Napoli». Il comandante generale GiovNistri e tutta l’Arma “Si ritrovano nuovamente a compiangere un’altra vittima del-19. Qualche ora fa, l’uomo è deceduto … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania muore Coronavirus in Campania, muore un altro medico: aveva 57 anni Il Fatto Vesuviano Covid in Campania, arrivano le tende della Croce Rossa al Cardarelli

La prima delle 5 tensostrutture che la Croce Rossa ha messo a disposizione in Campania è in allestimento in un'area interna dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Covid a Volturara, muore 91enne contagiato nella casa di cura per anziani

Ancora una fiammata del virus: 134 contagi, di cui 25 solo in città che sfonda il tetto dei 300. C'è da aggiungere anche un'altra vittima, un'anziana di ...

