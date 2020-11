Uomini e donne, anticipazioni: torna RICCARDO GUARNIERI (Di lunedì 2 novembre 2020) Insieme a Ida Platano è stato protagonista di una romantica storia d’amore che ha tenuto incollati agli schermi tantissimi telespettatori di Uomini e donne. Purtroppo il finale non è stato da favola per la coppia, che dopo un periodo di alti e bassi ha deciso di concludere definitivamente la relazione. Adesso, a quasi un anno di distanza dall’addio alla trasmissione, RICCARDO GUARNIERI ha deciso di tornare nel programma per cercare di ricominciare dopo la fine della storia con Ida, la quale al contrario ha già chiarito di non voler fare ritorno a U&D.Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 3 novembre 2020Una piacevole sorpresa per i fan della trasmissione, che a breve potranno rivedere nel parterre over uno dei cavalieri ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 2 novembre 2020) Insieme a Ida Platano è stato protagonista di una romantica storia d’amore che ha tenuto incollati agli schermi tantissimi telespettatori di. Purtroppo il finale non è stato da favola per la coppia, che dopo un periodo di alti e bassi ha deciso di concludere definitivamente la relazione. Adesso, a quasi un anno di distanza dall’addio alla trasmissione,ha deciso dire nel programma per cercare di ricominciare dopo la fine della storia con Ida, la quale al contrario ha già chiarito di non voler fare ritorno a U&D.Leggi anche: BEAUTIFUL,puntata di martedì 3 novembre 2020Una piacevole sorpresa per i fan della trasmissione, che a breve potranno rivedere nel parterre over uno dei cavalieri ...

6000sardine : Le parole del Presidente della Liguria #Toti ci lasciano impietriti. Riferirsi a delle persone come fossero risors… - 6000sardine : @GiovanniToti Immaginare le persone come mere risorse economiche prima che esseri umani, uomini e donne che custodi… - poliziadistato : #2novembre l'omaggio ai caduti della #PoliziadiStato nel giorno dedicato ai defunti con la deposizione da parte del… - PisuDavi : Da oggi guarderò uomini e donne, ogni giorno vedo troppo trash sui social non posso perdermi queste cagate ?? #uominiedonne - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne 2 novembre: chiacchieratissimo ex cavaliere torna per cercare l’anima gemella -… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne Uomini e donne: ennesima mazzata per Gemma SoloDonna Palermo (Anaao): “Proteggiamo le donne e gli uomini del Ssn”

di Carlo Palermo Il primo vaccino contro il virus, è la fiducia nella tenuta del sistema sanitario. Quella fiduci ...

Uomini e Donne, anteprime 2 novembre: torna Riccardo Guarnieri

Cosa succederà lunedì 2 novembre 2020 a Uomini e Donne di Maria De Filippi? Viene annunciato un colpo di scena: di cosa si tratta? Nuovo ingresso o ...

di Carlo Palermo Il primo vaccino contro il virus, è la fiducia nella tenuta del sistema sanitario. Quella fiduci ...Cosa succederà lunedì 2 novembre 2020 a Uomini e Donne di Maria De Filippi? Viene annunciato un colpo di scena: di cosa si tratta? Nuovo ingresso o ...