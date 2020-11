Auscultando la pancia dell’America

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 2 novembre 2020) Si sa che all’atto di votare contano meno le ragioni che le emozioni, ma in queste elezioni è laa prevalere sopra le ragioni e sopra le emozioni. Già nel 1964 Richard Hofstadter, lucido analista dell’animo americano, definiva “paranoide” l’universo politico degli Usa. Come spiegare che tanta gente sospetti che il coronavirus sia stato inventato da Big Pharma per ingrassare le sue aziende? Come spiegare che un manipolo di facinorosi studiasse di rapire la governatrice del Michigan per aver … Continua L'articololadell’America proviene da il manifesto.