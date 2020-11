Travestito da morto per Halloween ma in giro con la falce vera: denunciato (Di domenica 1 novembre 2020) E' stato fermato dai carabinieri in piazza Crati, nel quartiere Trieste-Salario a Roma mentre si aggirava Travestito da morto per Halloween con una falce vera sulle spalle. Il 65nne romano, con precedenti, è stato bloccato e denunciato dai militari della Stazione Roma Parioli, nel corso di un servizio di controllo. La denuncia è scattata per il possesso ingiustificato dell'arma, una falce con lama ricurva affilata e appuntita lunga un metro e 35 centimetri. Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) E' stato fermato dai carabinieri in piazza Crati, nel quartiere Trieste-Salario a Roma mentre si aggiravadapercon unasulle spalle. Il 65nne romano, con precedenti, è stato bloccato edai militari della Stazione Roma Parioli, nel corso di un servizio di controllo. La denuncia è scattata per il possesso ingiustificato dell'arma, unacon lama ricurva affilata e appuntita lunga un metro e 35 centimetri.

CavaleraDaniele : RT @CavaleraDaniele: LUCIO DALLA NON È MORTO. MA CE LO TENGONO NASCOSTO! Eccolo a Roma, travestito da Rosy Bindi... - Luciano06815942 : RT @CavaleraDaniele: LUCIO DALLA NON È MORTO. MA CE LO TENGONO NASCOSTO! Eccolo a Roma, travestito da Rosy Bindi... - AngeloVizziello : RT @CavaleraDaniele: LUCIO DALLA NON È MORTO. MA CE LO TENGONO NASCOSTO! Eccolo a Roma, travestito da Rosy Bindi... - g_zerbato : RT @CavaleraDaniele: LUCIO DALLA NON È MORTO. MA CE LO TENGONO NASCOSTO! Eccolo a Roma, travestito da Rosy Bindi... - stefano15511299 : RT @CavaleraDaniele: LUCIO DALLA NON È MORTO. MA CE LO TENGONO NASCOSTO! Eccolo a Roma, travestito da Rosy Bindi... -