LIVE – Dinamo Sassari-Varese 74-43 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Il Banco di Sardegna Sassari ospita l'Openjobmetis Varese nel sesto turno del campionato di Serie A1 2020/2021. I sardi sono in zona playoff con tre successi in cinque uscite, Pozzecco può essere soddisfatto dell'inizio dei suoi che nello scorso turno però hanno perso lo scontro diretto con Venezia. Diversa la situazione dei lombardi che dopo aver vinto le prime due gare del campionato, sono incappati in tre KO consecutivi. Alle ore 19.00 di domenica 1 novembre la palla a due del match che potrete seguire su Sportface.

Dinamo Sassari-Varese 72-37 24'- Tripla di Scola, 72-43. 23′- BENDZIUS DA TRE! 72-37! 23'- Due punti per Bilan, ...

