GF Vip | Andrea Zelletta è rientrato nella Casa | Il suo racconto sull’assenza

Leggi su 361magazine

(Di domenica 1 novembre 2020) Il modello è stato assente dal gioco per due giorni E’ tornatodel “Grande Fratello Vip” il modello, che un paio di giorni fa, aveva lasciato il reality per “motivi personali“. Qualche ora fa ha fatto il suo ingressodi Cinecittà ed è stato accolto dall’abbraccio dei suoi compagni di viaggio. Non è chiaro ancora il motivo che l’abbia portato fuori dal gioco, nonostante i compagni e il pubblico avessero fatto delle domande sulla sua assenza. Tra l’altro il concorrente del Gf Vip era uscito dallasenza neppure salutare i suoi coinquilini. Per tutti poi il comunicato ufficiale del programma diffuso sui canali social che avvisava dell’assenza del ...