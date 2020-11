Ballando, Elisa e Raimondo si ritirano, Rosalinda eliminata: i momenti cult della 7° puntata (Di domenica 1 novembre 2020) Nella settima puntata di Ballando con le Stelle non sono mancati i momenti emozionanti, ma anche i colpi di scena, con l’eliminazione di Rosalinda Celentano e la scelta di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi di abbandonare la sfida. Scopriamo i momenti cult e imperdibili della settima puntata di Ballando con le Stelle. Elisa ISOARDI e Raimondo TODARO SI ritirano – Dopo la sesta puntata in cui avevano realizzato una splendida coreografia di moderno, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno fatto una scelta importante. La coppia si è ritirata dalla gara di Ballando a causa ... Leggi su dilei (Di domenica 1 novembre 2020) Nella settimadicon le Stelle non sono mancati iemozionanti, ma anche i colpi di scena, con l’eliminazione diCelentano e la scelta diTodaro edIsoardi di abbandonare la sfida. Scopriamo ie imperdibilisettimadicon le Stelle.ISOARDI eTODARO SI– Dopo la sestain cui avevano realizzato una splendida coreografia di moderno,Todaro edIsoardi hanno fatto una scelta importante. La coppia si è ritirata dalla gara dia causa ...

