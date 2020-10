Museo Egizio al Castello Sforzesco, via libera alle linee guida per il riallestimento (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ottobre 2020 - Via libera dalla giunta del comune di Milano alle linee guida per l'affidamento dell'appalto per il riallestimento del Museo Egizio al Castello Sforzesco. La spesa è di 1,3 ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ottobre 2020 - Viadalla giunta del comune di Milanoper l'affidamento dell'appalto per il ristimento delal. La spesa è di 1,3 ...

(Adnkronos) - La giunta del Comune di Milano ha approvato le linee guida per l’affidamento dell’appalto di fornitura e servizi per il riallestimento del museo egizio di Milano. E Fondazione ...

Castello Sforzesco. Approvate le linee guida per il riallestimento del Museo egizio, finanziato grazie all'Art bonus

Passata al Comune di Milano, come il resto delle collezioni artistiche e archeologiche di proprietà statale nel 1900, la raccolta egizia milanese si è arricchita nel corso del tempo grazie agli scavi ...

