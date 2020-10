Mihajlovic: «Non prendiamo esempio dal governo che fa decreti a c***o di cane» (Di sabato 31 ottobre 2020) «Non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno i decreti cosi a cazzo di cane, che non c’è una logica. Noi dobbiamo essere più lucidi. Questo non dovevo dirlo ma l’ho detto, mi è venuto così». È quanto ha detto, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il Cagliari, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic che ha replicato con questo paragone a chi gli chiedeva se la sua squadra dovesse puntare ad un attaccante svincolato, come il croato Mario Mandzukic alla luce dell’infortunio di Federico Santander. «In queste situazioni di difficoltà non bisogna farsi prendere dal panico, dall’ansia: bisogna rimanere con i piedi per terra, ragionare. Bisogna rimanere lucidi e fare le cose ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 31 ottobre 2020) «Nondai nostri governi che fanno icosi a cazzo di, che non c’è una logica. Noi dobbiamo essere più lucidi. Questo non dovevo dirlo ma l’ho detto, mi è venuto così». È quanto ha detto, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il Cagliari, l’allenatore del Bologna, Sinisache ha replicato con questo paragone a chi gli chiedeva se la sua squadra dovesse puntare ad un attaccante svincolato, come il croato Mario Mandzukic alla luce dell’infortunio di Federico Santander. «In queste situazioni di difficoltà non bisogna farsi prendere dal panico, dall’ansia: bisogna rimanere con i piedi per terra, ragionare. Bisogna rimanere lucidi e fare le cose ...

