De Luca: "No a lockdown locali. Sono efficaci solo misure a livello nazionale" (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo aver promesso, nelle scorse settimane, il lockdown per la Campania, il governatore De Luca adesso respinge nettamente l'idea. Su Facebook definisce "stupidaggini" le chiusure parziali. Le uniche misure efficaci, scrive, Sono quelle prese a livello nazionale. "L'ultima stupidaggine che ho sentito riguarda la chiusura di territori interi, come Milano e Napoli. Nessuno si permetta di immaginare misure 'mezze mezze'. Per il livello di gravità a cui è arrivato oggi il contagio, le uniche misure non solo serie, ma efficaci, Sono misure di carattere nazionale. Il resto è tempo perso.

